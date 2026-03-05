Les dernières déclarations médiatiques des deux anciens compagnons du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko vont avoir des suites judiciaires. De sources judiciaires contactées par Kéwoulo, il nous est revenu que Me Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne seront reçus dans la matinée par le commissaire Tendeng de la Sureté urbaine de Dakar.

Si aucune information n’a jusque-là filtré sur les raisons de cette convocation, Kéwoulo a appris par des voies non officielles qu’elle serait liée à des propos que ces derniers ont tenu sur des plateaux de télé. Connu pour sa virulence envers Ousmane Sonko, Cheikh Oumar Diagne aurait déclaré au cours d’une émission que “le Premier ministre avait une part de responsabilité dans la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba.”

Pour rappel, ce jeune homme, étudiant en deuxième année de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop, avait sauté du 4eme étage de son immeuble pour échapper aux flammes déclenchées lors des affrontements entre forces de l’ordre et quelques étudiants. Malheureusement, c’est un corps sans vie qui a été remis à sa famille. C’est en commentant cette actualité qui avait fait les choux gras de la presse que l’ancien Directeur des moyens généraux de la présidence aurait fait cette malencontreux raccourci entre la mort de l’étudiant et la responsabilité étatique du PM.

Si c’est la suite de l’affaire Abdoulaye Ba qui va se jouer devant les enquêteurs de la SU pour Cheikh Ousmane Diagne, Me Moussa Diop lui y va pour autre chose. C’est sa dernière sortie sur le plateau de la TFM qui lui vaut sa convocation. Face à la caméra, il avait laissé entendre que “Ousmane Sonko est sous pression. Il a beaucoup d’amis parmi les homosexuels. Vous voyez comment il s’est attaqué à Mame Mactar Guèye, rien ne le justifie sa prise de parole. Ca explique sa position.”

Malgré les mises en garde de ses intervieweurs, Me Moussa Diop est resté de marbre répétant sans cesse les mêmes accusations. Demain, s’il ne donne pas les preuves de ses affirmations; il risque de passer le week-end en garde à vue.