Justice: association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux

Babacar Dia, le contrôleur des impôts qui imitait la signature de Mame Boye Diao, et 05 autres complices placés sous mandat de dépôt.

Arrêté pour une affaire d’escroquerie, Babacar Dia n’a pu échappé au sabre du doyen des juges d’instruction. En effet, le magistrat instructeur n’y est pas allé par quatre chemins, hier, pour le placer sous mandat de dépôt. Ce, après lui avoir notifié son inculpation pour plusieurs infractions notamment, escroquerie, faux et usage de faux dans un document administratif. Babacar Dia imitait la signature de Mame Boye Diao pour commettre ses forfaits.

Le journal ” libération” avait relayé l’information dans ses colonnes. Babacar Dia contrôleur des impôts, a été interpellé pour une affaire d’escroquerie. Cette affaire a suivi son cours et le dossier a été transmis au procureur de la République. Serigne Bassirou a décidé d’ouvrir une information et fait son réquisitoire introductif qu’il a transmis au doyen des juges. Conduit hier devant le magistrat d’instructeur, le contrôleur des impôts a été immédiatement inculpé et placé sous mandat de dépôt. Plusieurs infractions lui sont imputées à savoir association de malfaiteurs, escroquerie et faux et usage de faux dans un document administratif. Babacar Dia n’a pas été le seul à recevoir le sabre du doyen des juges. En effet, 05 autres personnes considérées comme ses présumés acolytes ont également été inculpés avant d’être placés sous mandat de dépôt.

Ndeye Penda Niang, présumée complice recherchée

En cette période de covid ils devront passé par la prison du Cap Manuel où ils seront en situation de quarantaine avant d’être ventilés dans les autres prisons. Ndeye Penda Niang également présumée complice du contrôleur des impôts est actuellement recherchée.

UN DAME A PERDU 180 MILLIONS DE FRANCS

Pour les faits, Babacar Dia selon les conclusions de l’enquête préliminaire, imitait la signature du Directeur des domaines pour soutirer de l’argent à ses victimes. Une ressortissante américaine est tombée dans ses filets. En complicité avec ses acolytes, Babacar Dia lui avait fait croire qu’il allait lui vendre des terrains; 03 terrains au total. Pour mieux les ferrer, il lui a montré de fausses attestations de bail. Suffisant pour que la dame tombe dans le panneau et lui verse 180 millions de franc cfa. C’est plus tard qu’elle a compris qu’elle a été grugée. La ressortissante américaine n’est pas ,en réalité, sa seule victime. En effet, lorsqu’il était entre les mains des enquêteurs, au moins 04 personnes se sont présentées pour déposer leur plainte. C’est dire que le montant escroqué est très important.

En fait, Babacar Dia n’est pas à son coup d’essai. En effet, il a été au paravent arrêté pour escroquerie foncière portant sur 30 millions de franc cfa. A noter que pour l’heure, Mame Boye Diao ne s’est pas encore constitué partie civile.

Par, Les Echos