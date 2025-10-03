Justice pour les 80 morts :la DIC et la Section de Recherches à l’épreuve

L’enquête sur les violences politiques ayant fait près de 80 morts entre 2021 et 2024 connaît un nouveau tournant. Selon le quotidien L’Observateur, la Division des Investigations Criminelles (DIC) et la Section de Recherches de Colobane ont officiellement été mises en ordre de marche pour faire toute la lumière sur ces tragiques événements.

D’après le journal, cette enquête repose sur une mécanique judiciaire coordonnée afin d’établir les responsabilités dans les nombreux cas de décès signalés lors des troubles politiques. Parmi les victimes, figurent notamment Moussa Dramé (18 ans, Ndofan), Alassane Barry (17 ans, Diamar), Pape Sidy Mbaye (20 ans, Keur Massar), Mansour Thiam (20 ans, Diamar), Sadio Camara (18 ans, Diourbel), Bounama Sympa, et Cheikh Wade (20 ans).

Le dossier s’annonce particulièrement sensible, puisque des proches de victimes sont convoqués pour audition. Abdoulaye Wade, frère de Cheikh Wade tué aux Parcelles Assainies, ainsi que Binta Bâ, mère d’Alassane Barry, décédé lors des affrontements aux Allées du Centenaire, ont été appelés à se présenter ce vendredi à 10 heures devant la DIC.

Par ailleurs, Pape Abdoulaye Touré, fondateur de l’Initiative « Zéro Impunité », est également convoqué à la Section de Recherches de Colobane.

Dans une déclaration rapportée par L’Observateur, Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International/Sénégal, a insisté sur la nécessité de mener une enquête rigoureuse et impartiale :

« Nous attendons que cette enquête donne lieu à un véritable travail d’investigation », a-t-il déclaré.