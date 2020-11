Justice : 15 magistrats pour l’audition du juge Téliko président de l’ums, prévu pour le 30 novembre 2020

Le juge Souleymane Téliko sera jugé le 30 novembre prochain par le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature sur les manquements supposés dans l’exercice de ses fonctions.

Selon Walf Quotidien, 15 magistrats dont 12 chefs de Cour ont été désignés pour sceller le sort du président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS).

Il s’agit de Cheikh Tidiane Coulibaly et Mansour Mbaye de la Cour suprême, Lassana Diabé et Ciré Aly Bâ procureurs de la Cour d’Appel ; Assane Ndiaye et Bachir Sèye de la Cour d’appel de Ziguinchor ; Cheikh Ndiaye et Mandiaye Niang de la Cour d’appel de Saint-Louis ; Alpha Ousseynou Diallo et Ousmane Kane de la Cour d’appel de Kaolack ; Aminata Ly Ndiaye et Cheikh Tidiane Diallo de la Cour d’appel de Thiès.

Sans parler de la présence de trois (3) autres magistrats élus devant siéger le jour de l’audience.