Juan Branco évoque la maladie de Sonko et les conditions des détenus à ''Rebeuss''

Expulsé du Sénégal avant-hier, Juan Branco ,l’avocat franco-espagnol est arrivé hier chez lui en France. A peine qu’il a posé ses baluchons, il a animé une conférence de presse pour faire d’abord un compte rendu sur son client Ousmane Sonko, en faisant des révélations sur son état de santé «chancelant» en prison. «Ousmane Sonko souffre d’une insuffisance rénale aiguë. C’est ce qui lui a causé cette crise hypoglycémique sévère, qui l’a amené à faire un malaise et être admis aux Urgences. Sa situation se stabilise. Nous lui avons demandé de cesser sa grève de la faim», souligne l’avocat.

Poursuivant son argumentaire, l’avocat franco-espagnol a profité de son passage en prison pour s’enquérir des conditions de détention des prisonniers arrêtés dans le cadre de la tension politique au Sénégal pour faire «de graves révélations». «Ils ont commis l’erreur de me faire voir ce qui ne devrait pas être vu. J’ai vu des corps qui ont été traversés par des balles», révèle la robe noire.

«Je les ai vus de mes propres yeux. Ils étaient entassés par centaine dans des conditions inhumaines et inimaginables», dénonce Juan Branco. Inculpé pour «attentat, complot», «diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique», Juan Branco est revenu sur les conditions de son arrestation en Mauritanie avant d’être conduit au Sénégal, qu’il a tenu à «dénoncer». «Les circonstances dans lesquelles j’ai été enlevé, parce qu’il ne s’agissait pas d’une arrestation, puisqu’aucun mandat ne m’a été donné…, puisqu’aucun procureur ni juge n’est intervenu, puisqu’aucun de mes droits n’a été respecté, puisque mon intégrité physique a été atteinte. Ce n’est qu’un symptôme, un exemple de ce à quoi sont exposées les populations non seulement du Sénégal et de la Mauritanie, mais d’une grande partie de la sous-région. Encore une fois, ce sont des régimes que nous soutenons. Parce que nous avons peur du terrorisme, des vagues migratoires et parce que nous ne vivons qu’à travers cette peur. Ce qui nécessairement suscite la révolte chez les millions de citoyens qui se sentent déconsidérés par ce traitement souvent discriminatoire, insultant et rabaissant», dénnonce Juan Branco.

«J’ai pu m’en sortir grâce à la mobilisation d’un certain nombre de personnes, qui se reconnaîtront et qui savent ce que je leur dois, dont le soutien public ou privé m’oblige ou m’obligera, notamment dans les assises de mes fonctions en tant qu’avocat», ajoute-t-il. Non sans remercier le Bâtonnat français ainsi que les gouvernements espagnol et français pour leurs actions pour sa remise en liberté.

Accusé d’être «entré illégalement» au Sénégal, Juan Branco s’en défend en soutenant «avoir agi en toute légalité». «Je sais la responsabilité que j’ai prise en prenant la décision de me rendre au Sénégal de façon légale, contrairement à ce qu’on dit, pour défendre mon client en tant qu’avocat, et je sais les conséquences que cela pouvait avoir sur certains individus et je sais aussi le risque que je prenais», a-t-il fait savoir.

Après avoir été élargi de prison, Me Juan Branco a demandé au Président Macky Sall de faire bénéficier le même traitement aux autres prisonniers, tout en plaidant en faveur d’une élection inclusive qui va garantir la participation de tous les candidats dont son client, Ousmane Sonko. «Que ma libération soit la première. Que Macky Sall ouvre la porte à l’ensemble des détenus politiques pour permettre, encore une fois, cette transition démocratique que lui réclame le Peuple sénégalais. Je l’invite à faire cesser les violences qu’il inflige à Ousmane Sonko, à le laisser se présenter librement à l’élection prochaine. Et, j’invite la Communauté internationale, qui s’est intéressée au sort du Sénégal à travers mon affaire, à prolonger leurs efforts et inciter ce gouvernement souverain à faire ce geste, qui permet de réduire les violences que continue de traverser le Sénégal», avance l’avocat franco-espagnol.