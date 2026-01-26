Journée internationale de la Douane : Cheikh Diba salue le rôle stratégique des Douanes dans l’économie nationale

A l’instar de la communauté douanière mondiale, l’Administration des Douanes du Sénégal a célébré la Journée internationale de la Douane. La cérémonie, présidée par le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh DIBA, s’est tenue au siège de la Direction générale des Douanes.

Le thème de cette année « Une Douane qui protège sa population par sa vigilance et son engagement » a été au cœur des échanges.

Le Ministre Cheikh DIBA a insisté sur sa pertinence affirmant qu’il illustre parfaitement le travail quotidien des agents dans leurs missions de sécurisation et de facilitation des échanges. Entouré des membres du comité de direction, des représentants des autres Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des différentes parties prenantes, le Directeur général des Douanes, Babacar MBAYE, a exprimé sa satisfaction quant à l’engagement irréprochable de ses équipes.

Cheikh DIBA a également félicité le Directeur général et l’ensemble de ses équipes pour les résultats probants obtenus en 2025, soulignant leur contribution essentielle à l’économie nationale. La matinée a par ailleurs été l’occasion d’inaugurer et de baptiser de nouveaux édifices, honorant d’anciens dirigeants de l’Administration.

Il s’agit d’une salle de conférence baptisée au nom de l’ancien Directeur général Mouhamadou Makhtar CISSE; une nouvelle annexe de la Direction générale portant le nom de l’ancien Directeur général, Mamadou Moustapha TALL et un Centre de Commandement opérationnel baptisé au nom de feu le Colonel des Douanes Mbaye NDAO.