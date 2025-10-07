Invest in Sénégal : Ousmane Sonko accueille le Vice-président sud-africain pour une coopération renforcée

Le Vice-président de la République d’Afrique du Sud, SEM Paul Shipokosa Mashatile, est arrivé à Dakar ce lundi en fin de soirée. Il a été accueilli à l’aéroport international Blaise-Diagne par le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné de plusieurs membres du gouvernement.

La visite du dirigeant sud-africain s’inscrit dans le cadre du Forum Invest in Sénégal (Fii Sénégal), qui se tient les 7 et 8 octobre 2025 au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

Cet événement économique majeur réunit des responsables politiques, des investisseurs, des institutions financières et des acteurs du secteur privé autour des opportunités d’investissement au Sénégal. La participation du Vice-président Mashatile témoigne du renforcement des relations économiques et diplomatiques entre le Sénégal et l’Afrique du Sud, deux économies clés du continent.

Selon la Primature, les échanges bilatéraux devraient porter sur la coopération économique, l’énergie, les infrastructures et le commerce intra-africain, dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le forum Fii Sénégal ambitionne de positionner le pays comme une destination de choix pour les investissements productifs, en mettant en avant la stabilité politique, les réformes économiques et le potentiel de ses secteurs stratégiques.