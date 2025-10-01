Invest in Senegal 2025 : L’Apix Vise 10 000 Milliards de FCFA d’Intentions d’Investissement

​L’Agence nationale chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (Apix S.A.) met les bouchées doubles pour faire de l’édition 2025 du Forum Invest in Senegal (Fii Sénégal), prévue les 7 et 8 avril prochains, un succès historique. L’objectif affiché est ambitieux : franchir le cap symbolique des 10 000 milliards de FCFA d’intentions d’investissement.​Le forum se positionne comme l’événement phare pour attirer les capitaux étrangers et nationaux, en droite ligne avec la dynamique de la Vision 2050 du Sénégal.

​Un Objectif Réaliste Après un Bilan 2023 Solide

​Lors de sa précédente édition en 2023, le Fii Sénégal avait déjà démontré son impact économique en mobilisant 6 394 milliards de FCFA d’intentions d’investissement. Le forum avait également été le théâtre de plus de 1 000 rendez-vous d’affaires et de la signature de 10 lettres d’intentions et protocoles d’accord.

​Pour l’édition à venir, l’Apix se montre confiante quant à sa capacité à dépasser nettement ces chiffres.​« Notre objectif est de dépasser la barre des 10 000 milliards. C’est réaliste, car le portefeuille d’investissements inscrit dans la Vision 2025 dépasse largement ce chiffre », a assuré Abibatou Emmanuel Thiam, directrice des Investissements et Partenariats de l’Apix.

​Selon Mme Thiam, l’intérêt des investisseurs est déjà palpable, notamment pour des projets structurants et transformateurs dans des secteurs clés tels que l’agriculture, le développement industriel et les zones économiques spéciales.

​Simplification Administrative et Partenariats Stratégiques

Pour consolider cet élan, l’Apix s’engage à alléger les procédures administratives, notamment pour les projets en milieu rural, dans le but d’assurer un meilleur maillage et une transformation durable du territoire. De son côté, le Fii Sénégal 2025 s’est doté d’une feuille de route claire visant à : renforcer l’attractivité économique du pays, stimuler un dialogue public-privé constructif, accélérer la transformation territoriale et durable, valoriser le capital humain et les talents locaux, et promouvoir la solidarité et l’intégration africaine.

​De plus, cette édition marquera une ouverture stratégique avec l’accueil de l’Arabie Saoudite comme pays invité d’honneur. Ce choix illustre la volonté du Sénégal de diversifier ses partenariats et d’ouvrir la voie à des collaborations porteuses de croissance durable et diversifiée.​Le Forum Invest in Senegal 2025 s’annonce ainsi comme un rendez-vous capital pour l’économie sénégalaise, visant à catalyser les investissements et à ancrer la trajectoire de développement du pays.