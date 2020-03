La question, je l’avoue, me taraude l’esprit depuis un bon moment déjà, suscitant en moi une de ces envies que j’ai réussi jusque-là (non sans difficultés, DIEU comme elles étaient énormes), à refréner, de m’ouvrir à cette frange éclairée de la communauté peulhe du Burkina Faso.

Je me suis retenu d’interpeller cette intelligentsia peulhe, juste pour me donner toute la latitude de l’observer au mieux dans son attitude face à l’inhumanité dont sont victimes les siens dans cette partie de notre commune patrie qu’est naturellement le Burkina Faso. Les milices koglweogos, alliées du pouvoir central de Ouagadougou, tuent massivement des peulhs du septentrion burkinabè d’une façon particulièrement ciblée tenant à l’appartenance ethnique, à volonté sans être en mesure d’en fournir le moindre commencement de preuve de légitime défense proportionnée à des actions préalablement contre elles commises par leurs victimes choisies, et surtout sans en être le moins du monde inquiétées par l’autorité judiciaire étatique!

Hommes, femmes, vieillards, enfants et mêmes nourrissons et bébés sont mis à mort, abattus littéralement telles des bêtes de somme! Leur seul crime: relever de la communauté peulhe! Pendant ce temps: Ouagadougou, le pouvoir central, est de marbre; rien n’est entrepris ni pour rechercher et punir les auteurs de cette ignominie à la hauteur de leur acte, ni pour protéger les rescapés et autres membres de cette communauté martyrisée du nord Burkina. L’intelligentsia peulhe, elle non plus ne pipe véritablement mots en termes d’actes conséquents de protestation énergique et vigoureuse contre le calvaire que vivent les siens dans ce nord Burkina!



Oui, le Collectif contre l’Impunité et la Stigmatisation des Communautés a été mis en place. C’est bien. Et après ? Plus rien ! Durant ce silence, ça oeuvre sur le terrain dans les tueries contre la communauté, toujours dans le nord Burkina qui avait été si terriblement endeuillé fin décembre 2018/début janvier 2019! Pourtant, comme le sommet de l’Etat, jusque dans ses cercles très restreints de prise de décisions, fourmille d’intellectuels peulhs! Nul besoin ici de les citer nommément, leurs identités sont un secret de polichinelle dans notre pays!

Mon propos n’est pas d’inciter à l’ethnicisme, mais s’indigner vigoureusement contre des tueries dirigées à récurrence de façon ciblée contre des membres de son groupe ethnique d’appartenance, c’est humain.

Par conséquent, nul ne saurait taxer d’ethniciste son prochain réagissant de la sorte ! Et s’il faille perdre ses privilèges sociaux professionnels pour s’être élevé contre le massacre de sa communauté auquel l’Etat manifeste une indifférence incitant à la révolte, eh bien SOIT! La perte de son confort de vie pour ce motif, est bien plus valorisante que de s’y vautrer au prix du silence compromettant sur les exactions inhumaines perpétrées contre sa communauté ethnique avec la complicité coupable du pouvoir central national!

Alors intellectuels de la communauté peulhe du Burkina Faso: réveillez-vous! Trop, c’est trop; vous avez trop gardé le silence sur les crimes de génocide dont les vôtres sont victimes dans le nord du Burkina!

Sinon dites: que servez-vous d’intelligible aux vôtres, comme excuses, lorsque l’occasion s’offre à vous d’être en leur compagnie, à propos de ces tueries ciblant votre communauté dans le nord du pays ? Sans doute, leur soutenez-vous que vous ne pouvez rien faire à partir de vos positions professionnelles respectives, pour faire cesser cette barbarie ?!



N’est-ce pas ? Oui ? Hum..SORENETTE, FOUTAISE, cette défense!

Un vrai foutage de gueules que ce moyen de défense-ci; parce que de vos diverses positions professionnelles non-négligeables, vous avez toute la latitude de constituer un groupe de pression pour peser de tout votre poids auprès de la communauté internationale, en vue de faire cesser l’enfer que vivent les vôtres dans l’indifférence totale du pouvoir central avec qui vous collaborez au sommet de l’Etat! « Malheur, à ceux qui bâillonnent leur peuple », avait affirmé Thomas Sankara aux gouvernants tyrans de leurs peuples dont ils sont pourtant censés veiller au bien-être.

Eh bien aujourd’hui votre inertie face au massacre des vôtres dans le nord Burkina vaut largement que l’on vous jette à la figure: « Honte à ceux qui préfèrent défendre leur confort personnel, au prix du silence sur le massacre des membres de leurs groupes ethniques d’appartenance! » Inutile de nous servir l’argutie de la prudence dans la réaction; parce que oui, « dans beaucoup de prudence, il y a toujours un peu de lâcheté », comme nous apprenait Charles Lemesles, auteur et éditeur français d’épîtres et de chansons. Mention spéciale aux quelques figures de cette intelligentsia peulhe du Burkina, qui n’ont ménagé aucun effort pour faire cesser ces tueries contre leur communauté.

Tout a une fin, c’est une certitude. Le pouvoir MPP régnant actuel s’inscrit dans cette logique. Ces tueries de masses étant irréfutablement des Crimes de Génocides qui sont IMPRESCRIPTIBLES suivant les termes de la Cour Pénale Internationale (dont notre pays est membre), eh bien: réparations seront faites dans tous ces Crimes de Génocides perpétrés contre nos frères et soeurs peulhs du nord Burkina ! Oui…



Tôt ou tard… Justice se fera pour Yirgou, Barga et les autres localités du Burkina Faso où la communauté peulhe a été touchée dans sa chair par ces tueries Génocidaires, qui se perpètrent à visage découvert et en totale impunité par les milices kogleweogos et autres alliés du pouvoir central de Ouagadougou !

À tous ces esprits minables aveuglés dans la dynamique de leur nombrilisme nauséabond qui s’aventureraient à vouloir détourner, pour le placer dans la routine rhétorique politicienne quotidienne en vue de sa banalisation, le débat public pertinent et crucial actuel sur les Crimes de Génocide dont sont victimes la communauté peulhe du Burkina Faso ici dénoncés, ravisez-vous : mon apostrophe ici de l’intelligentsia peulhe du Burkina n’est guère synonyme d’une mise à l’écart des autres composantes ethniques Burkinabè dans la Responsabilité (qui est ici nationale) de tous d’œuvrer énergiquement et impérativement, maintenant et tout de suite, pour faire cesser cette tragédie humaine que vit la communauté peulhe du Burkina Faso.

J’ai simplement choisi d’interpeller l’intelligentsia peulhe du Burkina, pour lui rappeler le rôle de premier plan qui est le sien dans le combat national actuel contre ces tueries Génocidaires qui ont cours dans notre pays dans l’indifférence totale de l’État ! C’est aux intellectuels peulhes d’impulser ce combat de salubrité très hautement publique ! Vive la Cohabitation Pacifique entre tous au Burkina Faso, dans le Respect de nos Différences Socio-Culturelles.Paix, Unité et Justice !