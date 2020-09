Inondations: « Des solutions seront trouvées très rapidement » à Thiés (Ministre)

Des solutions seront ‘’rapidement trouvées’’ aux inondations dans la ville de Thiès, qui recevra une bonne partie de l’enveloppe du plan Organisation des secours (ORSEC), a annoncé mercredi le ministre de l’Intérieur. ’’Des solutions seront trouvées très rapidement, car a priori, tel que j’ai vu (les sites concernés) techniquement ce n’est pas difficile’’, a dit Aly Ngouille Ndiaye, en visitant des sites touchés par les inondations.

Après les fortes précipitations du week-end dernier, le président Macky Sall a déclenché le plan ORSEC, doté d’une enveloppe de 10 milliards de francs CFA, pour venir à bout des inondations dans le pays. Selon le ministre de l’Intérieur, Thiès recevra ‘’une bonne partie de l’enveloppe’’ du plan ORSEC, compte tenu des dégâts que la ville a subis. Ses services sont en train de travailler sur cette option, a-t-il assuré.

‘’On va essayer de voir ce qui peut être mis dans le cadre du Plan ORSEC, ce qui ne peut pas (l’être), sera intégré dans le Programme décennal de gestion des inondations’’, a précisé le ministre de l’Intérieur. La pluie tombée en fin d’après-midi sur la ville, a interrompu la tournée du ministre de l’Intérieur, qui n’a pu visiter que quatre des six sites prévus.

En compagnie du maire de la ville Talla Sylla et du gouverneur Mamadou Moustapha Ndao, Aly Ngouille Ndiaye a entamé son périple par le site de l’exutoire et le poste de santé de Nguinth. La délégation a fait un tour au dalot de Jules Sagna et celui de Sampathé, ainsi qu’à la rue du Docteur Guillet. A l’étape du site de pompage de Keur Ablaye Yakhine, une forte pluie a mis fin à la visite. MF/ADI/OID