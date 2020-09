INONDATIONS ET CLIMAT – Macky SALL appelle à un changement de comportements

« Je voudrais donner l’assurance que le Gouvernement sera à leur côté aussi bien dans la lutte contre les inondations mis aussi sera à leur côté pour apporter toute l’assistance nécessaire. Soyons alerte, soyons au côté des populations pour leur apporter soutien et réconfort. Nous répondrons toujours présent face à la détresse de nos populations », a déclaré le chef de l’Etat. Pour lui, nous sommes dans le cadre de dérèglement climatique qui est un phénomène mondial qui fait que, de plus en plus, il y aura des situations difficiles, soit des inondations ou des sécheresses.« Puisqu’il s’agit de changement climatique, nous devons savoir que face à ces fléaux mondiaux, il y a deux maitres mots à savoir l’adaptation face à ces phénomènes. Il faut que nous changions de comportement. Le changement de comportement doit commencer par l’arrêt d’installation de construction sur les voies d’eau. Il faut que nous respections également les tracées des cours d’eau, qu’il soit ancien ou moins ancien », a soutenu le président de la République.

Et d’ajouter : « Il nous faut aussi faire de l’atténuation. Atténuer les impacts c’est un peu les réponses que nous apportons. Et, ces deux comportements devront nus permettre de faire face à ces changements climatiques ».