Inondations á Thiaroye-sur-Mer : Le président Bassirou Diomaye Faye au chevet des sinistrés

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce samedi à Thiaroye-sur-Mer une zone durement touchée par les récentes pluies diluviennes. À la rencontre des sinistrés, le chef de l’État a tenu à témoigner sa compassion et à leur apporter réconfort, soulignant que la souffrance des populations n’était pas ignorée et que l’État resterait mobilisé à leurs côtés.

Accompagné de plusieurs responsables locaux et du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Président a échangé directement avec les familles affectées, écoutant leurs doléances et partageant leur désarroi. Ce geste fort, salué à sa juste valeur par les habitants, a redonné espoir à des milliers de citoyens qui, depuis plusieurs jours, luttaient contre les eaux et leurs conséquences dramatiques. « Voir le Président ici, parmi nous, c’est du baume au cœur. Nous nous sentons soutenus », confie un habitant de l’Unité 25 aux Parcelles Assainies.

Des mesures d’urgence

Au-delà du réconfort moral, Bassirou Diomaye Faye a annoncé des mesures d’urgence pour soulager les populations sinistrées, notamment la mobilisation accrue des moyens de pompage et l’assistance immédiate aux familles les plus vulnérables. Le chef de l’État a également évoqué la mise en œuvre de solutions d’atténuation à court terme, en attendant des mesures structurelles d’envergure avec un plan quinquennal de développement. Il a par ailleurs rappelé que certaines de ces réformes nécessiteront, à terme, le déplacement de populations vivant dans des zones à haut risque, afin de réduire durablement la vulnérabilité face aux inondations.

Cette visite présidentielle s’inscrit dans une dynamique d’action coordonnée déjà amorcée par le gouvernement. En effet, quelques heures auparavant, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s’était rendu sur le terrain. Son déplacement faisait suite à un appel direct du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait pris langue avec les populations sinistrées de l’Unité 25, promettant une réponse rapide et efficace de l’État.

Mobilisation de moyens logistiques

À travers ces gestes, les plus hautes autorités du pays entendent rassurer et démontrer qu’aucun citoyen ne sera laissé seul face aux inondations. La mobilisation de moyens logistiques, le déploiement des services techniques et l’appui aux familles visent à atténuer les souffrances immédiates, tout en réaffirmant la volonté du gouvernement de s’attaquer durablement à la problématique de l’assainissement dans la région de Dakar.

En venant partager les difficultés des sinistrés, Bassirou Diomaye Faye a marqué un signal politique fort : l’État se veut proche, à l’écoute et réactif, dans un contexte où chaque geste compte pour redonner confiance aux populations éprouvées. Bassirou Diomaye Faye devrait poursuivre sa tournée à Parcelles et dans les autres zones touchées.

Avec Mariama DIEME, Djamil THIAM, Le Soleil