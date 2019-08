Au lendemain de la forte pluie qui s’est abattue sur la capitale sénégalaise et qui a causé plusieurs dégâts dans certains quartiers, le Directeur générale de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (Onas), Lansana Gagny Sakho, s’est rendu à Ouakam, précisément à la Cité El Hadj Omar Foutiyou Tall.

Ce, pour constater de visu l’ampleur des dégâts et annoncer des solutions immédiates afin de soulager les populations touchées. Cette visite guidée, présidée par le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, s’est tenue, ce vendredi 23 août 2019, en compagnie du maire et les habitants de ladite localité.

Spéculation foncière

Ici, c’est la spéculation foncière qui est à l’origine de ces inondations. Car, les eaux pluviales, ne pouvant plus couler sur le lit du canal aménagé à cet effet, ont envahi toutes les maisons environnantes. Bloquant ainsi toutes les activités dans la Cité. En effet, selon Pédre Sy, directeur de l’exploitation de l’Onas, c’est le canal des eaux pluviales, qui quitte la Vdn et qui traverse l’aéroport Léopold Sédar Senghor et la Cité pour évacuer les eaux vers Ngor et les déverser dans la mer, qui a été bouché par des gravas de béton et de ciment déversés par des propriétaires de terrain afin de remblayer le canal et d’y construire. A ces gravas s’ajoutent des déchets solides déversés ça et là par les habitants. Et avec la forte pluie d’hier, les eaux n’ont pas pu passer par le canal. Ainsi, elles ont traversé le mur de l’aéroport pour inonder toute la zone.

«La population, seule responsable»

Lamine Niang, habitant de la Cité, a participé à la visite. Il a expliqué au ministre les causes «réelles» de ces inondations qui n’ont pas manqué de toucher son habitation. Selon lui, le canal a été remblayé par des personnes qui, interpellées par la population, ont signifié que c’est pour y construire.

A l’en croire, ces inondations sont causées «uniquement» par les populations et non par la pluie. Car, ajoute-t-il, «ce sont des personnes tapies dans l’ombre qui payent des charretiers pour qu’ils déversent des gravas et des déchets solides dans le canal tous les jours.

35 millions dégagés pour repeaufiner le canal

Face à cette situation, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement a annoncé que des travaux, d’un coût de 35 millions de francs Cfa, ont démarré en urgence aujourd’hui pour repeaufiner le canal et permettre à l’eau de pouvoir couler sur son lit normal. A cela, il ajoute que l’Etat a décidé d’inscrire également dans le budget de son ministère, l’Onas notamment, une enveloppe de 250 millions de francs Cfa pour faire des travaux «plus structurants» dans la zone l’année prochaine.

«Des investigations en cours pour situer les responsabilités»

Interpellé sur la nécessité d’une enquête ou de sanctions probables contre les personnes qui sont à l’origine de ces désagréments, Serigne Mbaye Thiam a affirmé que l’Etat a retenu de faire «toutes les investigations nécessaires» pour situer les responsabilités et prendre les mesures qui s’imposent afin d’éviter que pareilles situations ne se reproduisent.Mais, au-delà de ces mesures, le ministre estime que les populations doivent également avoir un comportement «citoyen» vis-à-vis des ouvrages publics.

Après Ouakam, le ministre et son équipe ont fait cap à Bambilor pour s’enquérir également de la situation des inondations et présenter les condoléances de l’Etat aux familles des victimes de ces pluies d’hier.

