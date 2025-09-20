Inondation à Touba : le gouvernement dégage une enveloppe de 2,5milliards FCFA

Face aux inondations qui touchent la région de Diourbel, le gouvernement a débloqué 2,5 milliards FCFA. Cette enveloppe vise à évacuer les eaux stagnantes et à venir en aide aux populations sinistrées, notamment à Touba, où la situation reste critique.

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane DIEYE, vient de boucler une tournée de deux jours dans la région de Diourbel, fortement éprouvée par les inondations pour la mise en œuvre du plan d’urgence. De Bambey à Diourbel, en passant par Mbacké, plusieurs sites sinistrés ont été visités afin d’évaluer la situation et d’apporter des réponses d’urgence aux populations.

À Touba, la situation est difficile notamment à Kawsara, Degg Dakhar, Nguiranene, encore sous les eaux. Face aux besoins identifiés, le gouvernement a décidé de dégager une enveloppe exceptionnelle de 2,5 milliards de FCFA pour soulager les populations sinistrées. Un appui qui vient renforcer le plan d’urgence mis en œuvre par le MHA.

Selon lui, 1 milliard de FCFA sera consacré aux travaux urgents de drainage pour évacuer les eaux, tandis que 1,5 milliard servira à l’assistance directe des populations : denrées alimentaires, moyens de subsistance, équipements d’hébergement.

Reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le ministre a souligné l’appui spirituel et moral du guide religieux :

« Le khalife a prié pour nous et exprimé sa volonté d’accompagner le gouvernement dans ses ambitions pour Touba », a-t-il affirmé.

Il a également remercié tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les inondations, notamment l’association Touba Ca Kanam, partenaire clé dans la lutte contre les inondations, à qui un lot de matériel a été remis pour soutenir les populations déplacées.

Au-delà de la réponse d’urgence, le ministre a annoncé le lancement de grands projets structurants de drainage des eaux pluviales, intégrant des solutions basées sur la nature.

« L’objectif est de réhabiliter la vallée du Sine pour permettre un drainage gravitaire des eaux hors de la ville, mais aussi de développer l’agriculture et la pêche autour de Touba », at-il expliqué, citant l’exemple du bassin de Darou Rahman dont la rupture a révélé un potentiel piscicole insoupçonné.

Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a réitéré la détermination du gouvernement à sortir les populations des eaux « dans les tout prochains jours », malgré les difficultés rencontrées.