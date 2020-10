Incroyable :Kémi Séba en Côte d'Ivoire en prennant la voie clandestine.....vidéo

Le président de l’ONG Urgence Panafricaniste et militant anticolonialiste Kemi Seba a été expulsé en de la Côte d’Ivoire en 2019 , où il devait animer une conférence « contre le néocolonialisme ». Au cours des derniers mois, il avait violemment critiqué Alassane Ouattara pour sa défense du franc CFA.

Après le Sénégal, la Guinée et le Togo, c’est au tour de la Côte d’Ivoire de déclarer l’activiste Kemi Seba persona non grata sur son territoire. Arrivé samedi 23 mars à Abidjan, le Franco-Béninois s’est de lui-même présenté, mardi dans l’après-midi, aux services de la police ivoirienne qui retenaient plusieurs membres de son équipe, quelques heures plus tôt.