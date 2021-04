Incident diplomatique alimentaire: Un ambassadeur du Sénégal en Indonésie

Le ministre du Commerce, Muhammad Lutfi, a raconté jeudi 8 avril 2021, lors de la sortie virtuelle des exportations de Hipmi (Association indonésienne des jeunes entrepreneurs), une histoire amusante lorsqu’il a rencontré l’ambassadeur du Sénégal en Indonésie. L’histoire est liée aux nouilles instantanées indonésiennes qui sont dispersées dans divers pays.

À cette époque, Lutfi était toujours l’ambassadeur d’Indonésie au Japon de 2010 à 2013. Il a fait la connaissance de l’ambassadeur du Sénégal au Japon et en Indonésie qui était domicilié à Tokyo, rapporte inews.id, visité par Senego.

Nouilles made in Sénégal

Une fois, l’ambassadeur du Sénégal l’a appelé et a voulu lui apporter l’un des fameux produits alimentaires de son pays. “Quand nous nous sommes rencontrés, il s’est avéré que le produit était Indomie (ou nouilles, pâtes alimentaires pouvant être de différentes formes, courtes à longues, ronde ou plates), qui était fabriqué par Indofood au Sénégal. Il a dit qu’il était du Sénégal, parce qu’il était produit là-bas. Je voulais rire mais je ne pouvais pas”, a déclaré le ministre du Commerce indonésien, Muhammad Lutfi.

La marque Indomie très populaire

Ce n’est pas un secret que les indonésiens ont toujours avec eux un paquet de nouilles instantanées prêt à servir. Il existe un certain nombre de marques populaires, mais la plus connue est Indomie, tellement connue qu’elle est quasiment devenue synonyme de nouilles instantanées. Indomie est produite par Indofood, le plus important fabricant de nouilles instantanées en Indonésie.