« Incapables d’affronter PASTEF, certains vieux politicards en appellent au coup d’État »: Abasse Fall fustige l’opposition

Le maire de la ville de Dakar, Abasse Fall, s’est exprimé sur sa page Facebook pour réagir aux critiques visant le premier Ministre Ousmane Sonko et le parti PASTEF.

Dans sa publication, l’édile dakarois fustige ce qu’il qualifie de résistance d’anciens responsables politiques face à l’émergence d’une nouvelle génération. Selon lui, « la haine contre un homme ne peut constituer un programme politique », estimant que certains acteurs politiques refusent d’accepter la réussite des jeunes leaders.

Abasse Fall décrit des réactions qu’il juge excessives de la part des détracteurs du chef de l’Etat, affirmant qu’ils « perdent le contrôle » à la seule évocation du nom d’Ousmane Sonko. Il soutient que ces critiques traduisent une incapacité à rivaliser politiquement avec PASTEF, qu’il qualifie de « machine politique ».

Dans un passage plus grave, le maire de Dakar déplore des appels qu’il attribue à ces opposants, évoquant une dérive dangereuse pour la démocratie sénégalaise. Il parle d’une « triste chute » de certains acteurs politiques qu’il estime dépassés par la nouvelle configuration du paysage politique.

Abasse Fall conclut son message par un hommage appuyé aux militants et sympathisants du parti au pouvoir, saluant leur engagement et leur fidélité autour du président Ousmane Sonko, qu’il présente comme un repère politique majeur pour ses partisans.