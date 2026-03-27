Immeuble en construction à la Médina : Cinq ouvriers arrêtés après le décès accidentel d’un élève de 11 ans

Un drame s’est produit, le 24 mars 2026, vers 15 heures, sur un immeuble R+6 en construction à la rue 45×34 de la Médina (Dakar). Un monte-charge rempli de briques s’est renversé sur de jeunes écoliers, provoquant le décès d’un enfant de 11 ans. Cette situation a conduit à l’interpellation de cinq ouvriers, d’après le journal Libération.

Des travailleurs transportaient des briques du rez-de-chaussée au sixième étage en utilisant un élévateur. Cependant, pendant l’exercice, le monte-charge est tombé en panne alors que la corde effectuait des rotations. L’appareil et les briques se sont renversés sur de jeunes élèves qui passaient devant le chantier. L’un d’eux, P.S. Sène (11 ans), est décédé sur le coup, alors que les autres ont eu le temps de courir.

Les cinq ouvriers, qui étaient à la manœuvre au moment des faits, ont été interpellés par le commissariat de la Médina puis déférés, le 26 mars 2026, au parquet de Dakar pour « homicide involontaire ».

Avec PressAfrik