Horreur á Ziguinchor : Un garçon emporté par les eaux du canal de Korentas

Un incident tragique s’est produit ce mardi 16 septembre 2025 à Ziguinchor, plus précisément dans la zone appelée Couloumba, au quartier Boucotte. Âgé d’environ 7 ans, Fallou Ndiaye, venu passer ses vacances à Ziguinchor, a été emporté par les eaux de ruissellement alors qu’il se baignait sous la pluie dans un canal à ciel ouvert qui traverse plusieurs quartiers de la commune.

Depuis lors, des recherches sont en cours, mobilisant les sapeurs-pompiers, la police et plusieurs volontaires. Des habitants rencontrés sur les lieux déplorent cet incident dramatique et appellent les autorités à prendre des mesures urgentes pour sécuriser ce canal, qui devient chaque hivernage une source de danger.

Après plusieurs heures de recherche, le corps sans vie du jeune Fallou a finalement été retrouvé et déposé à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor.