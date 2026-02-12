Homosexualité : Le patron de la Gendarmerie nationale brise le silence

Dans le cadre de la présentation du bilan des activités de la Gendarmerie nationale pour l’année 2025, le Haut-commandant et directeur de la justice militaire, le Général Martin Faye, a été interpellé sur la question de l’homosexualité, un sujet particulièrement sensible au Sénégal. Sa réponse, mesurée, a précisé la posture institutionnelle des forces de sécurité face à cette problématique. « Nous avons une approche fondée sur l’application générale de la loi », a-t-il affirmé pour définir la ligne de conduite de ses services.

Une application impartiale de la législation

Face aux interrogations, le Général Martin Faye a insisté sur le fait que la Gendarmerie nationale ne mène pas de lutte ciblée contre une infraction en particulier. Selon lui, l’institution agit strictement dans le cadre global de la légalité. « La Gendarmerie ne lutte pas contre une infraction de manière particulière. Elle lutte contre toutes les infractions », a-t-il déclaré, précisant que les faits liés à l’homosexualité sont traités au même titre que n’importe quelle autre infraction prévue par le code pénal. Il a également noté que, bien que ces situations suscitent un fort retentissement médiatique, elles restent relativement rares dans les statistiques judiciaires.

Un traitement au cas par cas

Le Haut-commandant a souligné que chaque dossier est examiné individuellement, dans le strict respect des procédures en vigueur. « C’est un cas par cas que nous traitons, comme nous traitons les cas de vol de bétail ou d’autres infractions », a-t-il expliqué pour illustrer l’impartialité de l’institution. Cette mise au point vise à rappeler que la mission première de la Gendarmerie est l’application de la loi sans discrimination ni ciblage spécifique d’un phénomène social.

Cette prise de parole intervient alors que l’actualité est marquée par l’affaire Pape Cheikh Diallo et consorts, qui continue d’alimenter les débats et les controverses à travers le pays. Le Général a conclu en réitérant l’engagement des forces de gendarmerie à assurer leurs missions de sécurisation sur l’ensemble du territoire national.

Avec Seneweb