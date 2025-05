Le fondateur d’AJ/PADS, acteur majeur de tous les combats démocratiques au Sénégal depuis plus de quatre décennies, a été honoré pour son parcours exemplaire et son influence déterminante sur la vie politique nationale. Parmi les hommages rendus au leader vivant, nous notons celui de Talla.

In Extenso

Aujourd’hui, 17 mai 2025, cette date résonne avec une force particulière. Elle est un moment de célébration, de reconnaissance, un instant suspendu pour honorer un homme dont le parcours se confond avec une part essentielle de l’histoire politique de notre cher Sénégal : Landing Savané. Figure emblématique de la gauche sénégalaise, leader du parti And Jëf, il a été de tous les combats pour l’approfondissement de la démocratie dans notre pays, souvent aux côtés de son éternelle binôme et épouse, Marie Angélique Savané.

Pour beaucoup, il est une icône, un phare dans le tumulte des idéologies et des transitions. Pour moi, il est plus que cela. Il est le souvenir d’une main tendue dans l’obscurité, d’une présence réconfortante dans l’isolement. 1993. Une année marquée par l’injustice et l’enfermement, où, avec Souleymane Ndiaye Brin, nous avons connu les murs froids de Rebeuss. Et au milieu de cette épreuve, une lumière a brillé : celle de Landing Savané.

Loin des tribunes et des débats passionnés, il a manifesté une humanité profonde et concrète. Il n’a pas seulement dénoncé l’arbitraire, il a agi. Il s’est fait le garant de notre subsistance, assurant notre restauration avec une constance et une générosité qui ont marqué à jamais nos cœurs. Ces gestes, qui peuvent paraître simples, étaient alors des bouées de sauvetage, des preuves tangibles que la solidarité n’était pas un vain mot.

Landing Savané, votre engagement politique a façonné des générations, vos prises de position ont éclairé les débats, votre longévité est un témoignage de votre foi inébranlable en un Sénégal plus juste. Je me souviens encore de l’élection présidentielle de 2007, où, en tant que candidat de Jëf Jël, je vous suivais immédiatement au vu des résultats, vous, le leader de And Jëf. Tout un symbole jusque dans la ressemblance des dénominations de nos partis. C’était comme une prémonition, une indication de la responsabilité qui m’incombe aujourd’hui : celle de prendre le relais dans la poursuite d’un combat commun, celui d’être des soldats du peuple.

Aujourd’hui, je ne célèbre pas seulement le géant politique, mais aussi l’homme de conviction et de compassion. Je vous dis merci, Landing Savané. Merci pour votre engagement sans faille, merci pour votre solidarité précieuse, merci pour avoir incarné cette humanité qui transcende les clivages politiques. Votre action en 1993 reste gravée dans ma mémoire comme un exemple de ce que signifie véritablement être engagé : se battre pour ses idées, mais aussi prendre soin de ceux qui en paient le prix.

Que cette célébration soit à la hauteur de votre contribution et de votre humanité. Vous êtes, et resterez, une source d’inspiration pour le Sénégal.

Talla Sylla