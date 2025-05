La date du 20 mai 2025 restera à jamais gravée en lettres d’or dans la mémoire du Sénégal et du monde médical. En cette journée historique, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a décidé d’honorer le Sénégal à travers l’une de ses plus illustres filles : la professeure Awa Marie Coll Seck.

Devant un aréopage de sommités internationales, réunies dans le cadre de l’Assemblée générale de l’OMS, l’ancienne ministre sénégalaise de la Santé a reçu l’une des plus prestigieuses distinctions décernées par l’institution onusienne. Ce prix vient saluer l’engagement sans faille, l’humanisme et l’immense contribution de la professeure Coll Seck à l’amélioration de la santé publique, bien au-delà des frontières africaines.

Première femme sénégalaise agrégée de Médecine à seulement 33 ans, spécialiste reconnue des maladies infectieuses, Awa Marie Coll Seck a marqué plusieurs générations par son expertise, son leadership et son sens aigu du devoir. Ministre de la Santé et de la Prévention de 2001 à 2003, puis Ministre de la Santé et de l’Action sociale de 2012 à 2017, elle a conduit avec rigueur d’importantes réformes dans le système sanitaire national et a contribué à de nombreuses initiatives de portée mondiale.

En lui remettant ce prix lors de son Assemblée générale annuelle, l’OMS a tenu à souligner la portée exceptionnelle de son action et à inscrire son nom parmi les figures emblématiques qui ont œuvré pour une meilleure humanité à travers la santé.

Une reconnaissance mondiale qui honore une carrière remarquable et, à travers elle, tout le peuple sénégalais.