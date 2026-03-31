S. O. M. est choqué. À travers la vitre d’une Kia abandonnée devant son domicile, revenant du travail, il aperçoit une silhouette inanimée allongée à l’arrière du véhicule. Il ouvre la portière et découvre qu’il s’agit du corps sans vie de son frère dont la famille n’avait pas de nouvelles depuis le soir précédent. C’était vendredi dernier, vers 21 h 35.

La police et les pompiers sont alertés. Les constatations d’usage ne révèlent ni traces de violences physiques sur la dépouille, mais la fouille de l’habitacle met les enquêteurs sur une piste : «les policiers découvrent deux joints de chanvre indien minutieusement roulés ainsi que des résidus de cette même drogue éparpillés sur le siège», relate L’Observateur, qui a révélé cette histoire dans son édition de ce lundi.

«Le décès par overdose devient la piste privilégiée, rapporte le journal. Le procureur près le tribunal de grande instance de Dakar est saisi. Il ordonne une réquisition pour le transfert du corps à la morgue de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour une autopsie dont les résultats sont attendus pour la réponse à la question cruciale : le jeune homme a-t-il succombé à une consommation excessive de stupéfiants ?»

S. O. M. a confié aux enquêteurs que son frère n’était pas rentré le soir précédent la découverte de son corps et qu’il ne répondait pas à ses appels. «L’enquête se poursuit activement aux Hlm-Biscuiterie pour retracer l’emploi du temps de la victime durant les dernières 24 heures avant sa mort et identifier d’éventuels fournisseurs de stupéfiants dans le secteur», conclut le quotidien du Groupe futurs médias.