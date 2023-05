« Déjà pour le mois de mai on s’attend à des pluies la semaine prochaine dans le sud. Et ça va progresser vers le centre pour le mois juin juillet avant de revenir au nord. Cependant au Nord-est on s’attend à des pluies assez tardives peut être qu’au mois de juin on peut avoir des précipitations », a précisé Ousmane Ndiaye directeur de l’exploitation et de la météorologie à l’Anacim sur les ondes de la Rfm.