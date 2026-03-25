Histoire 25 Mars 1957 – 25 Mars 2026 : Hommage à Serigne Babacar Sy

igure majeure de la Tijaniyya, Serigne Babacar Sy, affectueusement appelé « Borom Bonnet Carré », a incarné une autorité spirituelle fondée sur la droiture, le savoir et le sens élevé du devoir. De son accession au khalifat en 1922 à son œuvre monumentale d’organisation, il a durablement structuré la communauté Tidiane tout en restant le gardien scrupuleux de l’héritage de son illustre père, El Hadji Malick Sy.

Une jeunesse sous le signe de la science et de la piété

Né en 1885 à Saint-Louis, Serigne Babacar Sy a grandi dans un environnement imprégné de sciences religieuses et de haute spiritualité. Très tôt, il s’est distingué par sa piété exemplaire, sa discipline de fer et un engagement total dans l’apprentissage du Coran et des sciences islamiques, forgeant ainsi une éducation de l’âme hors du commun.

1922 : Le défi de la succession

À la disparition de son père en 1922, il accède au Khalifat à seulement 37 ans. Il assume cette mission comme un dépôt sacré (Amana). Malgré les doutes initiaux de certains contemporains face à sa jeunesse, il a su affirmer avec une assurance tranquille la légitimité de sa succession, portant avec une rigueur historique la responsabilité de guider la communauté.

L’architecte de la Tidjanya moderne

Durant plus de trois décennies, il a œuvré à préserver et à structurer la Voie. On lui doit notamment l’instauration des Dahiras dès 1932, une innovation majeure qui a permis de renforcer l’encadrement spirituel et social des disciples. Il a formulé des principes de vie équilibrés, conciliant harmonieusement la foi, le travail et l’engagement communautaire.

L’Istiqâma : Un héritage éternel

Au cœur de son enseignement se trouve l’Istiqâma — la droiture constante — érigée en règle de vie absolue. Par son exemplarité et sa fermeté légendaire, Serigne Babacar Sy laisse l’image d’un guide spirituel exigeant envers lui-même et ses fidèles. Aujourd’hui, 69 ans après son rappel à Dieu, son héritage continue d’éclairer et de guider des générations de croyants au Sénégal et à travers le monde.