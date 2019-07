Hausse prix carburant : Wade parle de « faillite de la gestion de Macky Sall »

La hausse notée sur le prix du carburant prouve la « faillite » de la gestion du régime en place. C’est ce qu’a dit le Parti démocratique sénégalais (Pds). A travers un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Seneweb, Me Abdoulaye Wade et ses camarades prédisent le pire.

« Le Pds dénonce les récentes mesures d’augmentation des prix des produits pétroliers qui engendreront une cascade d’augmentations de ceux des denrées de premières nécessités, du transport et de l’électricité », lit-on dans ce texte qui porte la signature du Pape du Sopi. Lesquelles mesures selon le Pds « consacrent la faillite de la gestion de Macky Sall et vont plonger dans la pauvreté des millions de Sénégalais ».

Wade invite à cet effet ces derniers à s’organiser pour, demande-t-il, « sanctionner » Macky Sall lors des prochaines échéances.

« Suite à ces mesures, le Parti appelle tous ses militants et tous les Sénégalais à s’organiser et à se mobiliser massivement derrière ses listes pour sanctionner l’incompétence de Macky Sall et les dérives mafieuses de son régime, la mal gouvernance chronique », a ajouté l’ancien président de la République.