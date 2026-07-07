La hausse du chômage, un signal d’alarme dans un marché du travail pourtant dynamique

Le marché de l’emploi sénégalais présente des signaux contrastés au premier trimestre 2026. Selon l’Enquête nationale sur l’emploi (ENES) publiée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), citée par la RTS, le chômage progresse malgré une participation accrue des Sénégalais au marché du travail.

Le taux de chômage au sens élargi s’établit à 22,9 %, contre 21,7 % un an auparavant. Cette hausse touche particulièrement les jeunes, avec un taux de 28,4 %, ainsi que les femmes et les populations vivant en milieu rural, où près d’un actif sur trois se retrouve sans emploi.

À l’inverse, le chômage en zone urbaine demeure plus faible, avec un taux de 17,4 %. Parallèlement, le taux d’activité enregistre une légère progression pour atteindre 56,5 %. Les adultes restent davantage présents sur le marché du travail (69,4 %) que les jeunes (48,6 %), tandis que les hommes affichent un niveau d’activité supérieur à celui des femmes.

Le taux d’emploi global reste stable à 40,2 %. Toutefois, le salariat poursuit sa progression et représente désormais 43,5 % des emplois, contre 41,6 % en 2025. Le travail indépendant reste néanmoins majoritaire, regroupant 54,4 % des actifs, avec une présence particulièrement marquée chez les femmes.

La situation des jeunes « NEET » — ceux qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation — demeure préoccupante. Ils représentent 34,1 % des 15-24 ans, une proportion qui atteint 47,4 % en milieu rural et 41,8 % chez les jeunes femmes.

Ces données mettent en lumière un paradoxe du marché du travail sénégalais : si de plus en plus de citoyens entrent dans la vie active, l’accès à un emploi stable, décent et durable reste un défi majeur.