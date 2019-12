Guy Marius Sagna et Cie en prison : Une grande manifestation prévue vendredi prochain

L’Etat est prévenu. Y’en a marre, Frapp-France dégage, et des partis politiques sont regroupés autour d’un collectif dénommé « Nio Lank ». Ils réclament la libération immédiate de Guy Marius Sagna et Cie. Pour ce faire, une grande manifestation est prévue, vendredi 13 décembre prochain. Ils l’ont fait savoir, ce vendredi, au cours d’une conférence de presse.

« Voilà 5 jours qu’ils ont entamé une grève de la faim sous le regard impitoyable des autorités judiciaires. Leur santé se dégrade de jour en jour. Le collectif citoyen Nio Lank tient le président Macky Sall pour responsable de tout ce qui arrivera à ces dignes patriotes dont la vie est aujourd’hui dangereusement menacée. La liberté de manifestation est un droit inaliénable inscrit dans notre Constitution », a déclaré leur porte-parole du jour, Fatima Mbengue.

Elle ajoute : « Nous entendons jouir de ce droit sans aucune restriction. Car, rien ne justifie l’arrestation et la détention de ces citoyens sénégalais si ce n’est d’une volonté d’acharnement sur des jeunes qui refusent courageusement et avec dignité de courber l’échine face à la situation préoccupante que traverse le pays ».

Toujours sa déclaration, Fatima Mbengue a renseigné que chaque jour passé en prison par ces jeunes est un pas de plus vers la dictature. « Il n’appartient pas aux ménages déjà assaillis par des difficultés de toutes sortes ni aux entreprises soumises à une presse fiscale sauvage de payer les frais de choix économiques hasardeux et des dépenses de prestige de chef de l’Etat », dit-elle.

Guy Marius Sagna et Cie ont été arrêtés au cours de la marche contre la hausse du prix de l’électricité, la semaine dernière