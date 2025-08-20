Guinée : vers une adhésion au FCFA ?

En Afrique de l’Ouest, la majorité des pays pratique le franc CFA. La Guinée fait partie des rares États disposant encore de leur propre monnaie nationale. Mais le pays de Sékou Touré fait face, actuellement, à une crise de liquidité. Pour sortir de ce piège, le professeur Amath Ndiaye, économiste à la FASEG, semble lui conseiller d’intégrer l’UEMOA. « Rejoindre le F CFA constituerait, pour la Guinée, une rupture stratégique », estime-t-il.

Dans une tribune publiée sur Financial Afrik, l’enseignant-chercheur pro-CFA affirme que la crise actuelle à Conakry est révélatrice des fragilités du système financier national. « Cette nouvelle turbulence rappelle la vulnérabilité chronique du franc guinéen, miné par les pressions inflationnistes et les déséquilibres bancaires récurrents », ajoute-t-il.

Au même moment, souligne le Pr Ndiaye, la Guinée-Bissau, voisine de la Guinée, bénéficie d’une stabilité monétaire confortable, d’une inflation maîtrisée et d’une intégration financière et commerciale accrue. Ceci grâce au choix qu’elle avait fait, en 1997, de rejoindre l’UEMOA alors qu’elle traversait de graves crises monétaires.

« Depuis, le pays profite de l’ancrage institutionnel de la BCEAO et du rattachement du F CFA à l’euro. Autant de garde-fous face aux chocs monétaires. Le contraste est saisissant : alors que Conakry enchaîne les crises cycliques, Bissau jouit d’une relative sérénité monétaire », argumente-t-il.

Le professeur Amath Ndiaye estime ainsi que Conakry gagnerait, à son tour, à rejoindre l’UEMOA afin de renforcer sa stabilité, sa crédibilité monétaire et son attractivité économique. « Plus largement, un tel choix contribuerait à accélérer le projet d’intégration monétaire régionale en rapprochant encore davantage les pays de la CEDEAO vers l’objectif d’une monnaie unique, l’Eco. Mais il supposerait aussi une renonciation à la souveraineté monétaire, avec toutes les implications politiques que cela comporte », nuance-t-il.

La Guinée partage des frontières avec plusieurs pays dont la monnaie est le franc CFA. D’après des informations obtenues par exclusif.net, le chef de la junte ne serait pas opposé à ce changement et se serait déjà ouvert à certains chefs d’État africains, dont le Président Alassane Ouattara. Toutefois, une telle adhésion pourrait prendre du temps, car Mamadi Doumbouya doit d’abord s’assurer de son élection à la prochaine présidentielle guinéenne dont la date n’a pas encore été fixée avant d’engager un changement aussi majeur de monnaie.