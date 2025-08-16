En Guinée, le président de la transition, le général d’Armée Mamadi Doumbouya, a procédé ce vendredi 15 août 2025 à la nomination de Oumar Saïd Koulibaly comme nouveau directeur général de la Société de Gestion des Aéroports de Guinée (SOGEAG SA).

Ce haut cadre n’est pas étranger à la scène politique nationale. Sous le régime d’Alpha Condé, il avait occupé le poste de ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique. Son retour aux affaires, cette fois sous un régime militaire, est perçu comme une preuve de sa disponibilité à servir la République à chaque fois que celle-ci fait appel à ses compétences.

Oumar Saïd Koulibaly succède à Mory Camara, récemment nommé ministre de l’Énergie. Sa mission à la tête de la SOGEAG sera de renforcer la gestion et le développement des infrastructures aéroportuaires du pays, dans un contexte marqué par des défis liés à la modernisation des installations et à l’augmentation du trafic aérien.