Guinée : Décès de Hadja Andrée Touré, veuve d’Ahmed Sékou Touré

Guinée : Décès de Hadja Andrée Touré, veuve d’Ahmed Sékou Touré

Guinée : Décès de Hadja Andrée Touré, veuve d’Ahmed Sékou Touré

L’ancienne Première dame de la République, Hadja Andrée Touré, veuve du premier président guinéen Ahmed Sékou Touré, est décédée au Maroc ce mercredi à l’âge de 92 ans. Figure emblématique de l’histoire politique du pays, elle fut la toute première Première dame de la Guinée indépendante, un rôle qu’elle a occupé de 1958 à 1984 aux côtés de son époux.

Avec la disparition de Hadja André Touré, la Guinée perd un témoin privilégié de son accession à l’indépendance et des premières décennies de sa construction en tant qu’État souverain.

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