L’Union des forces démocratiques de Guinée et Me El Hadj Diouf feront face à la presse ce vendredi. En sa qualité d’avocat du candidat Cellou Dalein Diallo, Me Diouf annonce promet de “prouver la victoire incontestable de son client et dénoncer les magouilles d’Alpha Condé en complicité avec la Ceni”. Affaire à suivre.

