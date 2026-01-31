Guinée-Bissau : Domingos Simões Pereira et Fernando Da Costa libérés, avec l’appui du sénégal, la transition politique relancée

La séquence politique récente en Guinée-Bissau marque une étape significative dans le processus de normalisation institutionnelle, avec la libération de figures politiques majeures et une implication renforcée des acteurs régionaux, sous l’impulsion de la CEDEAO.

Les premières images de Domingos Simões Pereira, président de l’Assemblée nationale et dirigeant du PAIGC, fraîchement libéré, ont montré un accueil populaire marqué par la mobilisation de sa famille, de militants politiques et de nombreux citoyens. À ses côtés figurait le ministre sénégalais des Forces armées, Birame Diop, dont l’intervention s’inscrit dans une mission régionale conduite sur instruction du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, illustrant le rôle actif de Dakar dans la stabilisation politique sous-régionale.

Un grand pas pour l’État de droit en Guinée-Bissau : la libération de Domingos Simões Pereira a été rendue possible grâce à l’action déterminante du Général Birame Diop, des autorités sénégalaises et de la CEDEAO. Le chemin vers l’ordre constitutionnel reste à parcourir. pic.twitter.com/p2dGjpRB8Q — 🇬🇼𝓙𝓪𝓲𝓻 𝓭𝓸𝓼 𝓢𝓪𝓷𝓽𝓸𝓼🇬🇼🇸🇳🇬🇲🇬🇳 (@Hypercutt) January 30, 2026

Autre évolution notable : Fernando Da Costa a quitté l’ambassade du Nigeria, où il séjournait depuis deux mois, pour regagner son domicile. Son retour, encadré par des dispositifs sécuritaires régionaux, est perçu comme un signal supplémentaire d’apaisement dans un contexte politique encore fragile.

Après deux mois passés à l’ambassade du Nigeria, Fernando da Costa retrouve enfin son domicile ce soir, sous la protection du Général Birame Diop, ministre des Forces armées du Sénégal, soulignant l’importance du rôle régional dans la sécurité des personnalités politiques. pic.twitter.com/Tx5JXc3gSh — 🇬🇼𝓙𝓪𝓲𝓻 𝓭𝓸𝓼 𝓢𝓪𝓷𝓽𝓸𝓼🇬🇼🇸🇳🇬🇲🇬🇳 (@Hypercutt) January 30, 2026

Ces avancées prolongent les discussions engagées le 10 janvier 2026 entre les dirigeants ouest-africains et les autorités militaires bissau-guinéennes. Les échanges avaient été menés notamment par le président sierra-léonais Julius Maada Bio, président en exercice de l’organisation régionale, aux côtés du chef de l’État sénégalais.

Face aux représentants de la junte dirigée par le général Horta INTA-A, ces discussions portaient sur les modalités d’une transition politique crédible, incluant la question sensible de la libération des détenus politiques. Dans ce contexte, la libération progressive des figures politiques et la poursuite du dialogue régional apparaissent comme des leviers essentiels pour restaurer la confiance entre acteurs politiques et institutions.

La séquence actuelle conforte la stratégie régionale visant à accompagner la Guinée-Bissau vers un retour durable à l’ordre constitutionnel et à l’organisation d’élections démocratiques, dans un climat politique apaisé.

RTS