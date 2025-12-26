Guédiawaye : Porté disparu depuis dix ans, Massamba Faye retrouvé mort à un arrêt de bus

Le destin a rattrapé Massamba Faye sur un banc d’arrêt de bus, après dix (10) ans d’errance et de silence. Âgé de 46 ans, l’homme a été retrouvé sans vie à l’arrêt de la ligne 27 des bus Tata, communément appelé « Marché bou bess », dans la commune de Wakhinane-Nimzatt (Guédiawaye).

Selon les informations rapportées par L’Observateur, la victime, portée disparue depuis 2015, a succombé mercredi dernier, quelques instants après avoir retrouvé l’un de ses proches. Alerté de la présence de son grand frère, affaibli, sur les lieux, Ch. Faye s’est immédiatement rendu sur place. Se plaignant de douleurs thoraciques, Massamba Faye a reçu du lait et des bananes achetés par son cadet. Mais le temps pour ce dernier d’alerter le reste de la famille en vue d’une évacuation vers une structure sanitaire, l’homme a rendu l’âme.

Les éléments du commissariat de Wakhinane-Nimzatt, accompagnés des sapeurs-pompiers, ont effectué les constatations d’usage avant de transférer le corps à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où une autopsie devra être pratiquée afin de déterminer les causes exactes du décès.

Toujours selon le quotidien du Groupe futurs médias, Massamba Faye avait quitté le domicile familial en 2015, année marquée par la disparition successive de ses parents. Depuis, sa famille n’avait cessé de le rechercher, multipliant signalements dans les commissariats, démarches dans les hôpitaux, alertes auprès des délégués de quartier de la banlieue dakaroise et déplacements jusqu’à Touba, où il aurait été aperçu dans certains daaras coraniques.

Parfois signalé dans des groupes de Baye Fall, il échappait systématiquement aux tentatives de retrouvailles, donnant l’impression de fuir toute reconstitution des liens familiaux. Jusqu’à cette ultime rencontre, brève et tragique, avec son petit frère.