Guédiawaye : Après une affaire de conduite, Adama Adus Fall de nouveau arrêté

Le chroniqueurs et responsable politique de l’APR, Adama Adus Fall a été interpellé une nouvelle fois et conduit au commissariat central de Guédiawaye, selon plusieurs sources. Des déclarations en ligne dans le collimateur.

Adama Adus Fall a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat central de Guédiawaye. Cette fois, le chroniqueur et responsable politique de l’APR fait l’objet de poursuites pour des propos tenus lors d’une émissions en ligne, jugés attentatoires à l’image de la police. Cette affaire vient alourdir un dossier judicaire déjà sensible.

Cette interpellation intervient quelques semaines seulement précédente arrestation liée a une infraction au code de la route. Adama Adus Fall avait alors été contrôlé en pleine nuit sans permis et reconnu les faits lors de son audition, ce qui avait entrainé sa détention et son jugement en procédure rapide.

Le Sieur Fall a été condamné en flagrant délit, la semaine dernière, par le tribunal de Pikine- Guédiawaye à trois mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 100 000FCFA