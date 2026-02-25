Gris Bordeaux rectifie Sonko : « Toute personne qui transmet volontairement le VIH/SIDA doit être dénoncée »

Le lutteur Gris Bordeaux prend le contrepied du Premier ministre dans le débat sur la divulgation publique du statut sérologique des personnes mises en cause dans la traque contre l’homosexualité.

« Non, Monsieur le Premier ministre, toute personne qui transmet le VIH/SIDA volontairement doit être dénoncée, exposée, voire même vilipendée partout », a déclaré le lutteur poids lourd sénégalais, également patron des 3 Tigres de l’écurie Fass. Selon lui, la dénonciation constitue une solution nécessaire : « La santé n’a pas de prix, et la santé publique doit primer sur les individualités », a-t-il ajouté.

Ce mardi devant les députés , le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé la divulgation publique du statut sérologique de personnes mises en cause dans la presse, dans le cadre d’une affaire présumée de transmission volontaire du VIH. Le Chef du gouvernement juge ces pratiques inadmissibles et préjudiciables aux familles concernées.