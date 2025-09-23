Goudomp : Des rizières vandalisées après un match de football

Un match de football opposant l’équipe de Mancolycounda à celle de Badobare, localités du département de Goudomp, s’est terminé dans les rizières. Situées le long de la route, celles-ci ont été vandalisées par des supporters mécontents, qui ont déversé leur colère dans ces champs arrivés presque à maturité.Les braves femmes qui ont usé la paume de leurs mains pendant des mois n’ont eu que leurs yeux pour pleurer.

Les vandales ont quasiment tout rasé sur leur passage avec des bâtons et des coupe-coupes, et ont jeté les épis sur la voie publique, rapporte Kuma Koyo, un site d’informations locales.

Avec GMS