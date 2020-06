Gestion Covid-19 et attaques tous azimuts : Moustapha Diop s’érige en bouclier de Macky Sall

Le ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries, pour ne pas nommer Moustapha Diop, est sorti de sa réserve. Mieux, le maire de Louga se pose en défenseur acharné du Président Macky Sall qui, en dépit du fait qu’il déploie moult efforts pour venir à bout de la pandémie de Covid-19, fait face à des attaques. Une sortie qui fait les choux gras de la presse de ce vendredi. De L’As à L’Observateur, en passant par Les Échos, Source A ou encore Libération.

« Macky Sall, un homme à l’écoute de son peuple et qui le porte dans son cœur »

« Le Sénégal, à l’instar des autres pays, n’a pas été épargnée par la pandémie de Covid-19 dont les effets seront ressentis encore pendant longtemps aux plans économique et social.

Mais, au Sénégal, il a fallu un leader de la trempe du Président Macky Sall, un homme à l’écoute de son peuple et qui le porte dans son cœur, pour qu’aujourd’hui les Sénégalaises et les Sénégalais commencent à sortir de cette période difficile pour toute l’humanité ».

« Programme de résilience économique et sociale (Pres) doté d’un budget de 1000 milliards de FCfa »

« Depuis l’apparition du premier cas du nouveau coronavirus, toutes les mesures qu’il a prises sont salutaires et n’ont eu pour but que de soulager nos compatriotes d’ici et de la diaspora, et soutenir notre économie qu’il avait fini de placer sur les rampes de l’émergence, beaucoup plus résiliente. C’est d’ailleurs le sens du Programme de Résilience économique et sociale (Pres) doté d’un budget de 1000 milliards de F Cfa qui a permis d’atténuer les effets de la crise sur nos ménages et nos entreprises ».

« L’après Covid-19, c’est maintenant et nous devons nous retrousser les manches »

« Aujourd’hui, avec l’assouplissement des mesures de l’état d’urgence et au moment où la relance de l’économie est amorcée, pour continuer notre marche résolue vers l’émergence, les Sénégalais doivent s’enorgueillir et être fiers d’avoir comme président de la République, Macky Sall, l’homme de la situation, le bon père de famille qui a bien tenu la barque et pris les bonnes décisions en temps opportun. Il nous a administré la preuve qu’il gouverne pour le peuple et dans l’intérêt général. L’après Covid-19, c’est maintenant et nous devons nous retrousser les manches pour nous remettre au travail aujourd’hui plus que par le passé, comme il nous y invite d’ailleurs ».

« Je lance au Gouvernement, à l’Apr et à Benno pour constituer le premier cercle vertueux autour du Président »

« J’en appelle à l’unité des cœurs et des esprits, de tous les Sénégalaises et Sénégalais, pour que nous fassions bloc derrière lui, comme un seul homme, prêts à engager et à gagner la seule bataille qui vaille, celle de l’émergence du Sénégal qui passe par une industrialisation inclusive et durable avec des champions nationaux. Je lance particulièrement un appel à tous mes collègues du Gouvernement, aux militants de l’Apr, aux membres de Benno Bokk Yakaar, de nous surpasser, de nous donner la main, pour constituer le premier cercle vertueux autour du Président Macky Sall, prêts à le défendre et le soutenir avec loyauté, courage et détermination, pour un Sénégal émergent en 2035 ».