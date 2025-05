Gamou annuel de Souna Karantaba : ferveur religieuse et plaidoyer pour le développement local

La commune de Souna Karantaba, située dans la région de Sédhiou, a célébré, ce jeudi 15 mai 2025, son traditionnel Gamou annuel dans une ambiance empreinte de ferveur spirituelle.

Organisé depuis 1976, cet événement religieux majeur continue de rassembler des fidèles venus des quatre coins du pays et de la région. L’édition de cette année a été marquée par la présence des guides spirituels et frères jumeaux, El Hadji Kadialy Solly et El Hadji Ibrahima Solly, entourés de nombreux imams, dahiras, délégations issues de foyers religieux ainsi que de plusieurs autorités politiques.

Chargé de s’adresser au public, El Hadji Ibrahima Solly, honoré par son frère aîné, a rappelé à l’assistance venue nombreuse pour des prières et des moments de gratitude envers Dieu, les fondements de l’islam et ses vertus. Il a insisté sur l’importance de la foi, de l’union dans l’action, de la solidarité et du partage — des valeurs cardinales que les disciples sont appelés à incarner au quotidien.

Dans son discours, il a également interpellé les autorités étatiques, présentes en grand nombre, sur l’état de dégradation avancée de certaines routes de la localité, plaidant pour leur bitumage. Il a en outre lancé un appel pressant en faveur de la création d’un centre de formation professionnelle, afin de doter les jeunes de compétences utiles, lutter contre l’exode rural et freiner l’émigration irrégulière.

Visiblement satisfait de la forte mobilisation des fidèles et du bon déroulement de l’événement, El Hadji Ibrahima Solly a donné rendez-vous au public pour la prochaine édition, prévue le 30 avril 2026.

Avec Ange Marie Sagna, envoyé spécial.