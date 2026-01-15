Gambie : Sanna Manjang plaide non coupable de deux chefs d’accusation de meurtre

L’ancien membre de gangs de jungle, Sanna Manjang, a plaidé non coupable aujourd’hui devant le juge Sidiki Jobarteh de la Haute Cour de Banjul de deux chefs d’accusation de meurtre.

Selon l’acte d’accusation déposé par le parquet, Sanna est accusé du meurtre de Kajali Jammeh et de Samba Wurry.

L’acte d’accusation précise que Sanna Manjang, en 2006, à Kanilai, dans la région de la Côte Ouest, aurait, avec préméditation, causé la mort de Kajali Jammeh (alias « Le Cock ») en lui tranchant la gorge avec un couteau.

L’acte d’accusation précise également que Sanna Manjang, en 2006, à Kanilai, dans la région de la Côte Ouest, aurait causé la mort de Samba Wurry en le poignardant à la poitrine.

Après la plaidoirie, la procureure adjointe Elizabeth R. Dougan, représentant l’État, a demandé un ajournement afin de faire comparaître son témoin à la prochaine audience.

L’avocat Kumba Jobe a quant à lui proposé que le tribunal se réunisse pour déterminer le nombre de témoins que l’État entend appeler à la barre.

Le juge Sidiki a toutefois ajourné l’affaire au 9 février 2026 à 13h00 pour l’audition du premier témoin à charge.