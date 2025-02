Gabrielle Kane lance un message pour montrer que : «Diomaye est plus dangereux que Sonko»

Gabrielle Kane estime que le chef du gouvernement est «bavard» : «quand il a un projet pour vous nuire, il va le dire à haute et intelligible voix; ainsi vous pouvez prendre vos dispositions». «Quant à Diomaye, embraye l’activiste, il ne pipe mot quand il a un projet contre votre personne. Diomaye peut vous t… et venir à votre ent… sans faire du bruit.»

Malgré tout, Gabrielle Kane jure qu’elle «éprouve beaucoup de respect» pour le chef de l’État. Elle explique : «On s’est rencontré au tribunal avant qu’il devienne Président. Je croyais qu’il n’allait jamais me saluer pour cette histoire (affaire Adji Sarr). À ma grande surprise, il m’a saluée avec beaucoup d’humilité et de respect. Depuis lors, j’éprouve beaucoup de respect pour lui. C’est un homme courtois et très discret.»