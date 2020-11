Il y a trois dépouilles parmi les sénégalais rapatriés à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Ils sont plus de 300 à retourner au Sénégal ce vendredi 13 novembre. Deux vols de plus de 50 passagers sont arrivés, selon la responsable du Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS).

Tristes, sont les révélations faites par Nafi Mar sur la situation des migrants se trouvant à la frontière maroco-mauritanienne. Se confiant sur la Rfm, elle a assuré que “139 migrants de retour” ont été enregistrés à partir du 28 septembre. Poursuivant, la responsable du Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) a précisé que, le 11 novembre, “51 migrants” ont été aussi enregistré, le matin sur le vol de 7 heures 50 et 50 le même jour à 14 heures 50. “Le 12 novembre aussi, nous avons enregistré 51 à 7 heures 50. Le 13 novembre, nous avons enregistré 51 à 7 heures 50 et 49 à 14 heures 25“, a-t-elle notamment listé.

Dépouilles

Selon Mme Mar, trois dépouilles ont été également enregistrées. A noter que les deux sont originaires de Saint-Louis et la troisième de Mbour.

Rapatriement

Ce vendredi 13 novembre, 391 migrants ont été rapatriés sur Dakar, déclaré la responsable du Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS).

Avec Senego