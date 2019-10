Frapp/France dégage a déjà déposé sa plainte citoyenne contre Mamour Diallo

L’activiste Guy Marius Sagna et ses camarades du mouvement Frapp France Dégage ont déposé leur plainte contre les sieurs mamour Diallo et Tahirou Sarr, il y a quelques minutes au bureau du procureur de la République, en dénonciation d’infractions de détournement de deniers publics d’un montant estimé à 94 milliards Fcfa.

Cette plainte concerne l’affaire du Titre Foncier 1451/R qui est situé dans la commune de Rufisque, appartenant aux héritiers de feue Mbégour Diagne, décédée en 1935 et couvrant à l’origine une superficie globale de 267 ha et 73 a et 14 ca.

L’ Ampliation de cette plainte a été faite à l’Agent judiciaire de l’Etat…