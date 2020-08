France: Pape Faye, l’itinéraire sinueux de l’homme aux 13 épouses sénégalaises

Mardi 20 Aout 2016. Nous sommes sur l’Avenue Emile Zola, à Boulogne Billancourt, à la lisière de la capitale française. Dans un immeuble de prestige, s’est engouffré un quinquagénaire sénégalais décidé à en découdre avec le maitre des lieux. Après plusieurs heures de conciliabules, Doudou Diène est ressorti comme il y était entré, le visage renfrogné. Mais, les poches terriblement vides. Son rendez-vous, avec Pape Ndème ou Ndéné Faye, n’a rien donné; il reviendra une prochaine fois, tout le temps, jusqu’à ce qu’il obtienne le remboursement intégral des 3000 euros que lui doit Pape Faye, ce briseur de rêves, escroc au coeur de multiples scandales dont les principales victimes sont toutes sénégalaises. Retour sur le parcours d’un homme à qui des gens ont donné leur… bon Dieu sans confession…..

Il est père de famille et il a la quarantaine. Sur Facebook, il se nomme Guéléwar du Sine et y expose les photos les plus valorisantes de sa personne. Mais, la prestance de l’homme ne se limite qu’à son accoutrement et à son langage châtié. Sur le plan moral, « c’est une pourriture » disent de lui toutes les personnes qui ont eu le malheur de le rencontrer.

A la famille d’une fille qu’il demandait en mariage, il s’est présenté comme « le chargé de communication de Abdou Diouf, à la Francophonie », pour d’autres, il serait, parfois « un juriste », un ancien international de football, tantôt un homme d’affaires, « ami intime des fils du défunt Mouammar Kadhafi » et président d’une association internationale. Et à la vue des Casamançais, il serait un fils de la région.

Né le 05 Fevrier 1969 ou 1967, à Dakar, Pape Ndème Faye est titulaire du passeport sénégalais immatriculé A00291893 délivré par le ministère de l’Intérieur. A en croire de nombreux plaignants, les enquêteurs sénégalais étaient sur ses traces depuis de nombreuses années après la multiplication des plaintes déposées, à son encontre, devant le parquet de Dakar. « Incarcéré pendant deux ans au Sénégal pour escroquerie et abus de confiance« , l’homme a rejoint la France pour se faire oublier. Mais ses vieux démons de l’escroquerie l’ont rattrapé. Il n’a jamais travaillé et veut pourtant paraitre beau et convaincant.

Le couple Diène a été l’une des toutes premières victimes d’une longue liste des agissements du sieur Faye. « En son temps, je venais d’arriver à Paris et j’étais à la recherche d’un appartement. C’était en 2010. C’est un de mes amis qui m’a mis en rapport avec Pape Faye, pour qu’il me trouve un appartement, puisqu’il nous a dit qu’il travaillait dans l’immobilier. » A déclaré M. Diène.

Le port vestimentaire de l’homme, la qualité de ses voitures louées pour lui par des tiers et ses lunettes d’intéllo lui donnent des airs de haut fonctionnaire international. Le verbe haut et l’esprit vif, il n’a pas son pareil dans la tchatche. Et c’est par cela qu’il trompe tout le monde. Après lui avoir remis ses 3000 euros et eu la confirmation qu’elle allait obtenir son nouveau logement, la famille Diène a résilié son bail avec son ancien logeur.

« Mais, le jour de prendre possession de nos nouveaux locaux, nous avons découvert que nous nous sommes faits escroquer« , a déclaré, dépité, Doudou Diène. Sorti de son ancien logement, le couple s’est retrouvé sans toit, hébergé par des proches. « Le couple qui a plus de 50 ans a fini par divorcer; l’épouse ne pouvant plus supporter de vivre hébergée par des gens. » A déclaré un ami du couple.

Sur le plan financier, Aïssata Dème qui rêvait de faire venir ses deux enfants du Sénégal a perdu 7000 euros dans l’opération. « Il m’a dit qu’il avait un projet avec Carla Bruni Sarkozy pour faire venir des jeunes qui devaient être formés à la prévention du sida, dans le cadre du SidAction. Mais, depuis que je lui ai remis mon argent, je n’ai plus eu de suites ni n’ai jamais été remboursée. » A témoigné Aïssata Dème.

Mamadou, lui, lui a prêté ses papiers pour garantir la location d’une voiture. Mais, après avoir fait ce geste salutaire, il a été abusé: ses papiers ont servi à contracter des dettes auprès des Grands Magasins à Paris. Et, cerises sur le gâteau, quand il s’en est pris physiquement à Pape Faye pour qu’il lui rembourse son argent, ce dernier lui a demandé de prendre du matériel HI FI en garantie.

Mais dès qu’il a eu le dos tourné, Pape Ndème Faye a appelé les gendarme de la Ville-d’Avray pour leur dire qu’un grand black venait de le braquer. « Mamadou a été accusé de vol et de coups et blessures volontaires et condamné à 5 ans de prison avec sursis et au paiement de 4000 euros. » A raconté un membre de la famille du bienfaiteur transformé en malfrat.

Comme ces personnes sus citées, une compatriote du nom de Thélli Diallo s’est fait gruger de plus de 1000 euros, Mme Guèye Kiné Thiam de Sarcelles a perdu plus de 4000 euros, Fatou Bintou Soumaré est devenue interdit bancaire après s’être portée garante du « juriste » dans une opération de leasing d’une Nissan Qashqaï , Odile Mendy et Martel Sarr, Nabou Sène, à qui il avait promis des papiers contre le paiement d’argent, rumine toujours sa colère, Thiawda… y a laissé sa plume et une partie de sa dignité. Mais, stoïques, toutes s’en sont remises à Dieu.

Si ce n’est pas une relation purement d’affaire qui le lie à ses victimes, Pape Faye est aussi un « bel homme » qui use et abuse de son charme. Certaines d’entre ses admiratrices, en plus d’être abusées et d’avoir permis -de par leur mariage- à Pape Faye d’abuser de la confiance des membres de leurs familles deviennent des vaches à lait. Et les mariages scellés en toute discrétion ont, toujours, fini en divorce; à peine consommée la nuit des noces.

Au total, 13 femmes « toutes sénégalaises » ont été victimes des agissements de Pape Faye. Mais, la plus grande victime pécuniaire de ses agissements est Sanou… »il lui a fait contracter une dette de 30.000 euros. Et à peine qu’il est entré en possession de cet argent et après avoir consommé le mariage, il l’a aussitôt répudié« . A confié une de nos sources , elle aussi victime de cet homme au palmarès riche en conquêtes féminines. Vu l’importance des dégâts causés par Pape Faye et sa bande, cette compatriote s’est promise de monter un collectif de victimes pour porter plainte contre ce bourreau des coeurs.

Sanou… était la 7 ème d’une liste de 13 épouses. Avant elle, il y a eu Kiné Keïta, la fille de la défunte Diakha Cissé, avec qui Pape Faye a eu une fille. Ensuite, ce fut le tour de Astou Diarra à Ouagou Niaye, à Dakar. A peine le mariage célébré, la dame a été répudiée. « Il a dit à sa mère qu’il avait besoin de deux millions de FCFA pour sortir ses affaires du port. Et dès que notre tante lui a donné cet argent, on ne l’a plus revu et il a divorcé notre soeur », a déclaré un des cousins de la dame.

A Chicago, aux Usa, un bébé grandit seul avec une mère qui, elle aussi, a eu à contracter un mariage éclair avec Pape Faye. A Paris, Elianne Lade, une ivoirienne, la mère Aicha Nour, s’en mord les doigts d’avoir rencontré ce beau parleur. Elle comme sa mère y ont laissé beaucoup de sous. « Pour se venger de lui, la mère de Aïcha s’est enfui avec leur enfant au Sénégal où travaille et réside la mère. » A déclaré un proche de la dame.

Pour celles à qui il n’a pas fait d’enfant, elles ont le sentiment d’être souillées à vie. L’une d’elles qui avait pourtant été avertie de la nature fourbe de l’homme, avant d’entrer dans ce ménage, est aujourd’hui, couverte de honte et préfère s’en remettre à Dieu. « Je viens de divorcer et rends grâce à Dieu. Il (Pape Faye) m’a fait de sales coups dont je ne veux pas du tout parler. J’avais été avertie et je le protégeais en tant qu’épouse. Aujourd’hui, je veux rester en dehors de tout ça. » A déclaré celle qui a été la 9 ème épouse.

La suite dans nos prochaines publications