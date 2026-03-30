Kylian Mbappé sur le choc Sénégal – France : “Si on arrive en pensant qu’on sera champions, les Sénégalais vont…”

Pour les Français comme pour les Sénégalais, la Coupe du monde 2026 débutera par un choc entre les deux pays, remake du match d’ouverture en 2002 remporté par les Lions de la Téranga (1-0). Pour ce match, Kylian Mbappé a tenu à avertir les siens.

Une des favorites de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, la France croisera l’un des outsider de la compétition, le Sénégal. Mais Mbappé et Cie savent bien qu’il faudra être à leur meilleur niveau pour se défaire des champions d’Afrique.

« Est-ce dangereux que la France soit favorite pour la Coupe du monde ? Non, parce que dans une Coupe du monde, tu peux te faire rattraper par la patrouille. Dès le premier match contre le Sénégal, si on arrive en pensant qu’on va gagner la Coupe du Monde, les Sénégalais vont nous rentrer dedans et on va revenir sur terre très rapidement. On a cette insouciance parce qu’on est un groupe jeune, mais on est conscient qu’il y a tellement à faire ne serait-ce que pour toucher le Graal », a confié le capitaine des Bleus au micro de Telefoot.

Le Sénégal et la France partagent la même poule avec la Norvège et le vainqueur du barrage entre l’Irak et la Bolivie.