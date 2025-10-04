L’Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) espère réunir plus de 10 000 milliards de francs CFA en termes d’engagements et promesses d’investissements lors de la deuxième édition du forum ‘’Invest in Sénégal’’ (FII) prévue les 7 et 8 octobre 2025 à Diamniadio (ouest).

‘’Nous espérons dépasser la barre des 10 000 milliards de francs CFA en termes d’intentions d’investissements’’, a dit Habibatou Emmanuelle Thiam, la directrice de la promotion des investissements à l’APIX.

S’exprimant lors d’un point de presse consacré aux préparatifs du forum, elle a rappelé que les engagements faits par les investisseurs lors de la première édition du FII s’élevaient à quelque 6 300 milliards de francs CFA.

‘’Nous espérons que des accords seront noués [lors du forum ‘Invest in Sénégal’ pour la réalisation de nos ambitions’’, a-t-elle ajouté.

Même si de nombreux investisseurs de premier plan viendront de l’étranger, l’APIX s’attend à ce que ceux du Sénégal prennent la première place en raison des facilités qui leur sont accordées avec les dernières réformes du pays, dont la toute récente révision du Code des investissements, selon Mme Thiam.