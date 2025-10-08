Forum Invest in Sénégal 2025 : Sonko prône une Afrique maîtresse de son destin

Lors du Forum Invest in Sénégal 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé à une Renaissance africaine fondée sur la culture, une gouvernance rigoureuse et une meilleure gestion des ressources, pour bâtir un avenir porté par les Africains eux-mêmes.

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a appelé à une Renaissance africaine fondée sur le retour aux racines culturelles, une gouvernance rigoureuse et une gestion responsable des ressources, lors d’un panel tenu dans le cadre du Forum Invest in Sénégal 2025.

Prenant la parole ce mardi, il a affirmé que cette Renaissance doit aller au-delà des discours pour devenir une réalité concrète, portée par les Africains eux-mêmes.

Redonner du sens à l’histoire africaine

Ousmane Sonko a rappelé que parler de Renaissance implique de reconnaître une histoire riche, trop souvent ignorée ou incomplète. Il a cité l’Égypte antique, les empires du Ghana ou du Mali, en soulignant la nécessité de retrouver ces repères historiques et de reconstruire une mémoire collective forte.

Il a également mis l’accent sur l’importance des langues africaines dans le développement du continent. Selon lui, la domination des langues étrangères limite la capacité des Africains à s’exprimer pleinement sur leurs réalités et contribue aux divisions internes. Il a plaidé pour une meilleure valorisation des langues locales dans les échanges, l’éducation et les politiques publiques.

Une gouvernance économique exigeante

Sur le plan économique, le Premier ministre a mis en garde contre le gaspillage des ressources naturelles et les failles dans la gestion publique. Il a dénoncé le fait que, malgré une richesse abondante, l’Afrique reste à la traîne sur la scène mondiale en matière d’industrialisation et de transformation.

Il a appelé à des réformes économiques profondes, à un assainissement des finances publiques, et à une meilleure orientation des dépenses vers des projets productifs. « Ce que d’autres pays font avec moins de ressources, nous devons pouvoir le faire avec plus », a-t-il affirmé.

Sécurité, cohésion et responsabilité

Pour Ousmane Sonko, la sécurité est un enjeu majeur. Il a rappelé que l’Afrique est fortement touchée par des conflits internes et externes, ce qui freine son développement. Il a souligné que la stabilité et la cohésion sociale sont indispensables pour espérer bâtir une Afrique prospère et autonome.

Un appel à l’action collective

En clôturant son intervention, le Premier ministre a lancé un appel aux Africains, à leurs gouvernements et à leurs partenaires : prendre en main leur destin, avec courage et lucidité. Il a rappelé que la Renaissance africaine ne pourra être réalisée sans efforts concrets sur la culture, l’économie, la sécurité et la gouvernance.

« Ce forum n’est pas seulement un lieu d’échanges économiques. C’est un espace pour repenser notre avenir, en nous appuyant sur nos atouts, nos valeurs, et notre responsabilité collective », a-t-il conclu.