Fortes pluies à Mbour : Le pont reliant Gandiole et la départementale 705 s’effondre et paralyse la circulation

Les pluies diluviennes tombées sur la Petite Côte ont lourdement frappé la commune de Nianing, dans le département de Mbour. Près de 100 millimètres d’eau ont été enregistrés en quelques heures, provoquant l’effondrement du pont reliant le quartier de Gandiole à la départementale 705, axe vital qui relie Mbour à Joal-Fadiouth. Cette rupture a paralysé la circulation et isolé une partie des habitants, contraints désormais à de longs détours pour rejoindre la route principale.

Face à la gravité de la situation, plusieurs responsables se sont déplacés sur les lieux, dont le sous-préfet de Sindia, le maire de Malicounda, Maguette Sène, et le directeur de la gestion et de la prévention des inondations, Madické Cissé, informe Sud Quotidien. Ils ont constaté les dégâts et échangé avec les riverains inquiets. Sur place, le maire a tenu à rassurer la population. À l’en croire des dispositions d’urgence seront prises en collaboration avec le génie militaire pour rétablir rapidement un passage. Toutefois, il a insisté sur l’importance d’une réponse durable « nous trouverons une solution pérenne », a-t-il promis, rappelant que l’ouvrage est essentiel à la mobilité et aux échanges économiques.

Pour le directeur de la gestion et de la prévention des inondations, l’hivernage empêche d’engager immédiatement des travaux définitifs. Il a toutefois annoncé que « des ouvrages plus solides seront réalisés dès la fin de la saison des pluies. » Warang a lui aussi subi les effets des intempéries. Une canalisation sommaire a été creusée pour évacuer l’eau vers la mer, réduisant temporairement le niveau des inondations. À Gandiole, en revanche, l’isolement demeure. Privés du pont, les habitants doivent parcourir un détour contraignant pour rejoindre le reste de la commune, souligne le journal.

Les autorités affirment suivre de près la situation et promettent « des solutions provisoires », avant la réalisation d’un ouvrage durable après l’hivernage.