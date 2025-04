Formation des inspecteurs de l’ARSAT : l’INPG forme vingt (20) futurs inspecteurs tchadiens spécialisés dans l’aval pétrolier

L’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) a accueilli ce mercredi la cérémonie officielle de lancement de la formation des inspecteurs de l’Autorité de Régulation du Secteur Aval du Tchad (ARSAT), en présence du Consult de Tchad au Sénégal et d’autres partenaires du secteur énergétique.

Organisé en partenariat avec l’ARSAT, ce programme marque une étape significative dans la coopération Sud-Sud, comme l’a souligné le Directeur général de l’INPG, Dr Fall Mbaye. « Ce moment que nous partageons aujourd’hui est bien plus qu’une rentrée académique. Il marque l’aboutissement d’une volonté forte de coopération, fondée sur la complémentarité des expertises et la conviction commune que le développement passe par le renforcement du capital humain », a-t-il déclaré.

La formation concernera vingt (20) futurs inspecteurs tchadiens spécialisés dans l’aval pétrolier. Elle repose sur un tronc commun technique, avant de se déployer en modules de spécialisation : raffinage, transport, stockage et distribution. Le programme prévoit également une phase d’immersion sur des sites opérationnels afin de confronter les apprenants aux réalités du terrain.

« À terme, ces inspecteurs seront appelés à prêter serment devant les autorités tchadiennes et à exercer leur mission de régulation avec compétence et intégrité », a indiqué Dr Mbaye, en saluant l’engagement de la direction générale de l’ARSAT et le travail accompli par les équipes de l’INPG.

L’initiative s’inscrit dans la mission de l’INPG, qui vise à former des compétences africaines de haut niveau tout en accompagnant les États dans la mise en œuvre de stratégies énergétiques durables, à l’instar du programme Gas to Power.

En s’adressant directement aux bénéficiaires de cette formation, le Directeur général les a invités à « tirer le meilleur de cette opportunité exigeante mais structurante », tout en réaffirmant l’engagement de l’institut à les accompagner au-delà de leur parcours académique.