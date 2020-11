Les joueurs de Chelsea durant la treve internationale avec des performances très séduisantes .

Hakim Ziyech – 3 buts et 2 passes décisives

Timo Werner – 2 buts

Olivier Giroud – 2 buts

Mateo Kovacic – 2 buts

N’Golo Kante – 1 but

Jorginho – 1 but

Hudson-Odoi – 2 buts et 1 passe décisive avec les U21

Edouard Mendy – 2 matches sans encaisser (clean sheets)

C’est énorme. Seront-ils en forme pour la reprise avec un nouveau marathon de 3 semaines Premier League/Ligue des Champions?